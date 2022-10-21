Musk, Twitter çalışanlarını işten çıkarabilir

Elon Musk potansiyel yatırımcılara sosyal medya şirketini devralma anlaşmasının bir parçası olarak Twitter personelinin yaklaşık yüzde 75'ini işten çıkarmayı planladığını söyledi.

Görüşmelere ve belgelere atıfta bulunulan Washington Post'un haberine göre şirketin sahibi kim olursa olsun önümüzdeki aylarda işten çıkarmalar bekleniyordu.

Şirket temmuz ayında işe alımları önemli ölçüde yavaşlattığını söylemişti.

Daha önce Twitter'ın spam ve sağlık ölçümlerinden sorumlu bir veri bilimcisi olan Edwin Chen, Musk'ın kesintilerinin "hayal edilemez" olacağını söyledi.

Haziran ayında olası işten çıkarmalar hakkında soru sorulduğunda Musk, düşük performans gösteren işçilerin neden istihdamda kalması gerektiğini anlamadığını savunarak personel kesintilerinden yana çıkmıştı.

Musk ayrıca içerik denetleme kısıtlamalarının gevşetilmesini ve önceden yasaklanmış hesapların yeniden etkinleştirilmesine izin verilmesini de savunmuştu.