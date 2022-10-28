Musk'ın Twitter'ı satın alma işlemi tamamlandı

Platformda bir paylaşım da yapan Musk, Twitter’ı 'daha fazla para kazanmak için değil insanlığa yardım için' satın aldığını yazdı.

Twitter’ın yatırımcılarından ve Gerber Kawasaki Investment şirketinin CEO’su Ross Gerber, BBC’ye yaptığı açıklamada devir işlemlerinin tamamlandığını doğruladı. Gerber, Musk'ın sosyal medya şirketinde devrim yaratacak ve para kazandıracak becerilere sahip olduğunu söyledi.

Çalışanların işleri hakkında endişelenmeleri gerekip gerekmediği yönündeki bir soruya ise Gerber, “Hem evet hem hayır..." dedi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Twitter yönetimini eline alan Musk, kısa süre içerisinde şirketin CEO’su Parag Agrawal ve CFO'su Ned Segal dahil olmak üzere bazı üst düzey yöneticileri kovdu.

Twitter'ın kurucu ortağı Biz Stone ise paylaştığı mesajla üç isme şirkete katkılarından dolayı teşekkür etti.

Şirketin devir işlemi tamamlandığında Agrawal ve Segal şirketin merkez binasındaydı ve daha sonra da görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.

Devir işlemlerinin tamamlandığı yönündeki haberlerden önce ise Musk’ın şirketin borçlarını ödemek için çalışanların yüzde 75’ini işten çıkaracağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Bloomberg’te yer alan habere göre çalışanlarla bir araya gelen Musk bu söylentileri yalanladı ve bu kadar büyük bir kesintiye gitmeyeceğini söyledi.