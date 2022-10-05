Musk'tan Twitter'a yeni teklif

ABD'nin sermaye piyasası denetim, gözetim kurumu SEC'e bildirimde bulunan Musk, Twitter için nisan ayında yaptığı ancak sonrasında vazgeçtiği satın alma teklifini tamamlamaya hazır olduğunu, Twitter'ın satın alınmasının "X" adını verdiği uygulamanın oluşturulması iddiasını gerçekleştirmesini hızlandıracağını bildirdi.

Musk attığı tweet ile "X" adını verdiği uygulama için sürecin Twitter'ın satın alınması ile 3-5 yıl hızlanmasının muhtemel olduğu da vurguladı.

Musk'ın teklifini yinelemesi Twitter'ın Musk'ın yaptığı teklifi gerçekleştirmesi için açtığı davanın 17 Ekim'de yapılacak duruşması öncesinde geldi.

Twitter da Musk'ın gönderdiği mektubu aldıklarını ve teklif ettiği orjinal fiyattan anlaşmayı tamamlama niyetini gördüklerini belirtti. Ancak Twitter Musk'ın teklifini kabul edip etmedikleri konusunda bilgi vermedi.