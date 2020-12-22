Müteselsil Nedir? Müteselsil Sorumluluk Nasıl Olur?

Söz konusu sorumluluk türü sadece borçların ödenmesi kapsamında ele alınmaz. Bunun dışında karşı tarafın zararının tamamının karşılanması da müteselsil sorumluluk ile tanımlanır.

Müteselsil Nedir?

Müteselsil dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. ''slsl'' kökünden türeyen kelime silsile, zincirleme, birbirini takip eden anlamına gelir. Hukuki bir terim olan müteselsil sorumluluk da bir risk ya da borcun tamamının zincirleme borç ilişkisiyle tanımlanmasıdır.

Müteselsil sorumluluk ile alacaklılar güvence altına alınmıştır. Genellikle banka ve finans kurumları, teselsül karinesi kapsamında ödenmesi gereken borçları tek bir kişiden talep eder.

Müteselsil Sorumluluk Nedir?

Müteselsil sorumluluğun oluşması için bir alacaklı ve en az iki borçlu olmalıdır. İki veya daha fazla sayıda borçlunun aynı kişi ya da kuruma borcu varsa, sözleşmeye müteselsil sorumluluk maddesi eklenebilir. Müteselsil sorumluluk, teselsül karinesine göre belirlenmiş bir borçlanma türüdür. Örneğin üç kişinin bir kişiye 3000 TL. borcu vardır. Alacaklı tek kişiden 3000 TL. tahsil edebilir. Bu durumda diğer iki kişi, müteselsil sorumluluk gereğinde borcun tamamını ödeyen kişiye borçlanır.

Müteselsil Sorumluluk ile Müşterek Sorumluluk Arasındaki Fark Nedir?

Müteselsil sorumluluk ile müşterek sorumluluk arasındaki temel fark şöyledir. Müteselsil sorunlulukta iki veya daha fazla borçlu, borcun tamamından sorumludur. Müşterek sorumlulukta ise borçlular, sadece borcun bir kısmından sorumlu tutulabilir.

Müteselsilen borçlu olmak istemeyen kişiler gerçek ve tüzel kişilerle bunu göz önünde bulundurarak sözleşme imzalamalıdır. Sözleşmede müteselsil sorumluluk maddesi var ise, alacaklı için bu hak kendiliğinden doğar.