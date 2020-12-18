Nace Kodu Nedir, Nasıl Alınır? Nace Kodu Ne İşe Yarar?

Özellikle yeni bir iş kurmak isteyen birçok kişi, gerekli mali kaynak ve planlama yaptıktan sonra, mutlaka nace kodu ile karşı karşıya kalır. Birçok farklı şirket açısından sektörel kapsamda, yasal süreç üzerinden bu kod alınması gerekmektedir.

Nace Kodu Nedir?

Nace kodu uzun adı ile ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflandırması şeklinde ifade edilmektedir. Özellikle Avrupa Birliği nezdinde kabul edilmiş ve tüm ülkelerde geçerli olan bir kod şeklinde ifade edilir. 6 haneli bir kod olarak öne çıkan nace kodu, farklı sektörlerden firmaların tehlike sınıflarına belirleyen bir kod olarak ifade eder. Özellikle yeni iş yeri açacak olan kişilerin Ticaret Odasına kayıt yaptırmadan önce, mutlaka nace kodunu öğrenmesi gerekmektedir. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği açısından kriterlerin belirlenmesi, firma kapsamında bulunduğu sınıfa göre bu kod üzerinden ele alınır.

Nace Nasıl Alınır?

Nace kodu almaktan ziyade aslına bakılırsa öğrenmek şeklinde ifade edilmelidir. Bu doğrultuda birçok farklı yöntem üzerinden nace kodunu öğrenmek mümkün. Örneğin İstanbul Ticaret odasının resmi web sitesine giriş yaparak bilgi almak mümkün. Bu site üzerinden iş alanına uygun kod sektöre ve sınıfa bağlı olarak öğrenilebilir. Aynı zamanda iş yerinden SGK Sicil numarasının 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaraları yine nace kodunu oluşturmaktadır. Böylece firma kapsamında şirket açısından kayıt yaptırırken bu kodu kullanmak mümkün.

Nace Kodu Ne İşe Yarar?

Nace kodu kurulmuş olan herhangi bir firmanın sektör açısından, tehlike sınıfını belirlemekte işe yaramaktadır. Özellikle iş güvenliği ve iş sağlığı açısından mutlaka olması gereken bir kod olarak öne çıkıyor. Bu kod üzerinde kurulması gereken firma ilgili merciye kayıt işlemini yaptırmaktadır. Eğer firma sahibi bu kodu bilmiyor ise o zaman şirket açısından kayıt yaptırılamaz. Böylece firma bazında kayıt ile beraber şirketin tehlike sınıfı üzerinden, alması gereken önlemler bu doğrultuda iletilir. Böylece firmanın çalıştığı alan acısından sağlıklı ve güvenli bir üretim bölgesi oluşturulur. Aynı zamanda belirli aralıklarla gerçekleştirilen yasal denetimler kapsamında, güvenlik ve sağlık açısından ilgili işlemler gerçekleşmiş ise bu kod üzerinden denetleme sağlanır.

Nace Kodu Türkiye'de Kullanılıyor mu?

Avrupa Birliği'ne uyum çalışmaları nezdinde, Türkiye'deki birçok farklı kurum nace kodunu kullanmaktadır. Buna kamu kuruluşlarından örnek vermek gerekirse Maliye Bakanlığı ile beraber Gelir İdaresi Başkanlığı ön plana çıkarılabilir. Aynı zamanda özel olarak pek çok farklı firma kapsamında, tehlike sınıfı üzerinden nace kodunun kullanıldığını söylemek mümkün.