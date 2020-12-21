Nakit Avans Nedir, Nasıl Çekilir Ve Nasıl Ödenir?

Nakit avans çekmek isteyenlerin, kredi kartlarının ya da kredili mevduat hesaplarının kullanılabilir limitinin çekmek istenilen nakit tutarını karşılayabilmesi işlemin gerçekleştirilebilmesi için gerekmektedir. Kredi kartından ya da kredili mevduat hesabından çekilen nakit avans tutarına günlük faiz işletilmekte ve buna ek olarak faiz tutarı üzerinden BSMV () ve KKDF (%5) masrafı ve nakit çekim ücreti tahsil edilmektedir.

Nakit Avans Nedir?

Nakit avans, kredi kartlarının limiti doğrultusunda ve belirli şartlar altında dilenen saat nakit ihtiyacının karşılanabildiği bir nevi kredi çeşididir. Nakit avans için kredi ile kredi kartının birleştirilmesi ile ortaya çıkan bir hizmet şekli açıklaması da sıklıkla kullanılmaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, kredi kartından nakit çekim yapılabilmesi için bazı uygulamaların yerine getirilmesi gerekliliğidir. Nakit avans uygulamasının bazı durumlarda oldukça avantajlı olduğu görülmektedir. Nakit avansa ilişkin olarak bankaların sunduğu seçeneklerinde karşılaştırılarak detaylı bir değerlendirme yapılması lehedir.

Nakit Avans Nasıl Çekilir?

Bankaların, kredi kartına tahsis ettiği kredi limiti ya da vadesiz hesaba tanımladığı Kredili Mevduat Hesabı (KMH) limiti dahilinde kredi kartından ya da KMH hesabından nakit para çekilerek nakit avans kullanımı gerçekleştirilmiş olmaktadır. Taksitli ödeme seçeneklerinin olması ise kredi kullanılmış gibi olunmasını sağlayan öne çıkan özelliklerindendir. Kredi çekerken karşılaşılabilecek problemlerden onay alamama, krediyi kullanamama gibi hallerde nakit avansta söz konusu değildir.

Kredi kartından nakit avans çekimi durumunda peşin veya taksitli nakit avans seçenekleri bulunmaktadır. Banka müşterileri, çekecekleri nakit avansta kullanım süresi ve geri ödeme şartlarına uygun olarak peşin ya da taksitli nakit avans seçeneklerinden birisini tercih etmektedir. Bazı bankalarda KMH hesaplarından taksitli nakit avans seçeneği mevcut olup bu seçenekte tercih edilmektedir. Bankalar nakit avans çekiminden işlem ücreti almaktadır. Taksitli nakit avans çekiminden ise işlem ücreti alınmaz.

Nakit Avans Nasıl Ödenir?

Nakit Avans, peşin veya taksitli ödeme seçenekleri ile geri ödenebilmektedir. Günlük faiz işlediği için kişiler, bütçeleri için en uygun ödeme şeklini kendileri hesaplamalar yaparak belirlemeli gerekli gördüklerinde banka yetkililerine bu konuda danışmalıdır. Erken kapama ile nakit avans tutarının ödenerek borcun ifası da mümkündür. Taksitli nakit avans işlemi için erken kapama ve bir taksitten az olmamak üzere kısmi ödeme yapılabilmektedir. Erken kapamada vadesi gelmemiş olan taksitler için ödeme tarihine göre faiz indirimi uygulanmaktadır. Kısmi ödemede ise ödeme tarihi ve miktarına göre faiz indirimi yapılarak yeni ödeme planı oluşturulur.

Taksitli Nakit Avans Nedir?

Bankaların kredi kartı müşterilerine sunduğu taksitli bir kredi çeşididir. Taksitli nakit avansta kredi kartından kredi ile borç alınmaktadır. Taksitli avansta taksit imkanları 2 ila 12 ay arasında değişmekte olup bankadan bankaya taksit seçenekleri farklılık göstermektedir. En fazla tercih edilen nakit avans türüdür.