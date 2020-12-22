Nasdaq Nedir? Nasdaq Borsası Hakkında Detaylı Bilgiler

Güçlü bir borsa piyasası olarak da bilinen nasdaq, bu konuda yatırım gerçekleştiren ve işlem yapan pek çok kişinin takip ettiği bir platformdur. Yapı itibaren uluslararası çapta bir sistem sağladığını ve önemli hisse senetleri bulundurduğunu dile getirmek mümkün.



Nasdaq Nedir?



Nasdaq bir borsadır. Özellikle dünyada en çok işlem gören ve ikinci sırada yer alan bir piyasa olduğunu söylemek mümkün. Bu konudaki bir borsa piyasasıdır. Merkezi Amerika'nın New York eyaletinde bulunan nasdaq borsası, işlem konusunda elektronik sistem üzerinden gerçekleştirme imkanı vermektedir.



1971 yılından bu yana kullanılan önemli bir borsa piyasası olarak, tüm işlemler elektronik bir şekilde ele alınır ve uygulanır. Dünya çapında uluslararası bir sistem olarak güçlü bir borsa piyasası olması ile beraber, işlem gören önemli hisse senetlerinin yer aldığını söylemek gerekir. Bu sebepten dolayı borsa ile ilgilenen kişilerin mutlaka bildiği ve takip ettiği yapıdır.



Nasdaq Borsası Hakkında Detaylı Bilgiler



Uluslararası çapta dünyanın en önemli borsalarından biri olarak nasdaq ön plana çıkmaktadır. Ancak bu sistem gerçekleştirilen çalışmalar ve işlemlerin hemen hepsini elektronik bir sistem altında sağlar. Bu borsanın çok önemli bir yanı bulunmaktadır. O da dünya çapında büyük ölçekli şirketlerin hisse senetlerinin burada işlem görmesidir. Tabii sadece büyük ölçekli şirketler değil, aynı zamanda küçük ölçekli şirketler de bu sistem altında yer alıyor. Bu sayede ele alınan endeks ile beraber dünya çapında en büyük ve en önemli 100 hisse senedi nasdaq içerisinde bulunur.



Nasdaq Borsası



Dünyanın birçok farklı yerinden hem büyük ölçekli hem de küçük ölçekli şirketlerin hisse senetlerinin yer aldığı nasdaq borsası, 7/24 çalışan bir fiyat alır. Devamlı olarak değişkenlik gösteren hisse senetleri üzerinden, yatırım ve alım satım gün içerisinde önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Şu an nasdaq bünyesinde işlem gören 3 binden fazla şirket olduğunu dile getirmek mümkün.