'Negatif faiz çalışması politika sinyali değil'

Ekonomik görünüme ilişkin risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğinin altını çizen Bailey, "Ancak bu riskler giderek azalıyor. Risklerin iki yönlü bir hal almaya başladığının farkındayız" yorumu yaptı.

Bailey, BOE'nin para politikası ve varlık alımları ile beklenen ekonomik canlanmayı desteklediğini belirtti. Varlık alımlarının devam edeceğini ve yıl ortası civarında tamamlanmasının öngörüldüğünü aktardı.

Başkan, İngiltere'de enflasyon beklentilerinin kontrol altında olmaya devam etmesinin cesaret verici olduğunu da vurguladı.