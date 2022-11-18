Net UYP açığı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı uluslararası yatırım pozisyonu gelişmelerini paylaştı. 2022 Eylül sonu itibarıyla uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre Türkiye’nin yurt dışı varlıkları 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,1 oranında artışla 294,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 4,5 oranında azalışla 519,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl sonunda eksi 255,7 milyar dolar iken 2022 yılı Eylül sonunda eksi 224,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre yüzde 3,7 oranında azalışla 107 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 5 oranında artışla 127,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 2,8 oranında artışla 53 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre yüzde 16,1 oranında azalışla 119 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna göre yüzde 11,9 oranında azalışla 84,6 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,6 oranında azalışla 17,6 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 61,6 oranında azalışla 1,3 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 8,7 azalışla 41,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna göre yüzde 3,1 oranında artarak 315,5 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,2 oranında artarak 38,4 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 20,8 oranında artarak 11,7 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 9,5 oranında azalarak 59,9 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,3 oranında artarak 97,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.