Net UYP açığı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı UYP Gelişmeleri’ni paylaştı. Buna göre nisan sonu itibarıyla UYP verilerine göre Türkiye’nin yurt dışı varlıkları 2022 yıl sonuna göre yüzde 3,6 oranında azalışla 297,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 7,9 oranında azalışla 561,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP 2022 yıl sonunda eksi 301,5 milyar dolar iken 2023 Nisan sonunda eksi 264,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre yüzde 10,8 oranında azalışla 114,9 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,3 oranında artışla 121,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 7,3 oranında artışla 48,3 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre yüzde 30,5 oranında azalışla 131,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre yüzde 6,3 oranında azalışla 87,3 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre yüzde 17,5 oranında azalışla 23,7 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 12 oranında azalışla 1,1 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 5,5 artışla 44,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre yüzde 4,8 oranında artarak 342,9 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı 2022 yıl sonuna göre yüzde 1 oranında artarak 42,0 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 23,9 oranında artarak 17,5 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,7 oranında artarak 57,4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,6 oranında artarak 102,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.