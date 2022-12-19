Net UYP açığı düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı uluslararası yatırım pozisyonu gelişmelerini paylaştı. Buna göre 2022 yılı Ekim sonu itibarıyla uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre Türkiye’nin yurt dışı varlıkları 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,7 oranında artışla 296,1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 0,4 oranında yükselişle 545,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP 2021 yıl sonunda eksi 255,3 milyar dolar iken 2022 yılı Ekim sonunda eksi 249,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,1 oranında artışla 113,5 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 1 oranında artışla 122,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 2,1 oranında artışla 52,6 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,2 oranında azalışla 139,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,1 oranında azalışla 86,8 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 13,6 oranında artışla 20,9 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 64,9 oranında azalışla 1,2 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 9 azalışla 41,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,5 oranında artarak 319,1 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2021 yıl sonuna göre yüzde 12,9 oranında artarak 39,3 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 27,2 oranında artarak 12,3 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 9,6 oranında azalarak 59,3 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,8 oranında artarak 98,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.