Net UYP açığı geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Temmuz ayı uluslararası yatırım pozisyonu gelişmelerini paylaştı. 2022 yılı Temmuz sonu itibarıyla uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) verilerine göre Türkiye’nin yurt dışı varlıkları 2021 yıl sonuna göre yüzde 0,3 oranında azalışla 287,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 7,3 oranında azalışla 504,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl sonunda eksi 256 milyar dolar iken 2022 yılı Temmuz sonunda eksi 217,3 milyar dolar seviyesinde geldi.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre yüzde 8,9 oranında azalışla 101,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,9 oranında artışla 127,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 3,6 oranında artışla 53,4 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre yüzde 22,9 oranında azalışla 109,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna göre yüzde 11,6 oranında azalışla 84,9 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 19,4 oranında azalışla 14,9 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 63,2 oranında azalışla 1,3 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,1 azalışla 43,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,3 oranında artarak 310,3 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2021 yıl sonuna göre yüzde 7,1 oranında artarak 37,3 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 12,7 oranında artarak 10,9 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 8,6 oranında azalarak 60,9 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,9 oranında azalarak 96 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.