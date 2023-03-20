Net UYP açığı geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Ocak ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre ocak sonu itibarıyla UYP verilerine göre Türkiye’nin yurt dışı varlıkları 2022 yıl sonuna göre yüzde 0,6 oranında artışla 312,1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,8 oranında azalışla 574,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP 2022 yıl sonunda eksi 274,5 milyar dolar iken 2023 Ocak sonunda eksi 262 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre yüzde 2,6 oranında azalışla 125,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,8 oranında artışla 125,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 9,6 oranında artışla 49,3 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre yüzde 9,8 oranında azalışla 150,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre yüzde 1,1 oranında azalışla 92,2 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre yüzde 10,8 oranında azalışla 25,7 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 0,2 oranında azalışla 1,2 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 6,4 artışla 44,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre yüzde 2,0 oranında artarak 331,7 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2022 yıl sonuna göre yüzde 2,7 oranında artarak 41,4 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 15 oranında artarak 15,1 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,8 oranında azalarak 56,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,5 oranında artarak 101,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.