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03.09.2020 - 17:36 | | AA

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalışla 29.080,12 puandan işlem gördü.

New York borsası düşüşle açıldı
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S&P 500 endeksi yüzde 0,54 düşüşle 3.561,54 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,42 azalışla 11.885,22 puandan işlem görmeye başladı.

Dün günü S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin rekorlarıyla tamamlayan New York borsasında, makroekonomik verilerin etkisiyle açılışta negatif bir seyir hakim oldu. Endeksler, teknoloji hisselerinin öncülüğünde düşüş gösterdi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Ağustos ile biten haftada 881 bine geriledi. Beklenenden fazla düşüş gösteren ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi dönemdeki seviyelerin çok üzerinde seyreden verinin söz konusu haftada 950 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Ülkede dış ticaret açığı da temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 18,9 artarak 63,6 milyar dolar ile 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

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