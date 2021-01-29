New York borsası düşüşle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,55 düşüşle 3.766,50 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 azalarak 13.289,64 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ile son dönemde GameStop ve benzeri hisselerde yaşanan sert yükselişin yarattığı tedirginlik etkili oldu.

ABD'li ilaç şirketi Johnson&Johnson'un Kovid-19 aşı adayının hastalığı önlemede yüzde 66 oranında başarılı olduğu bildirildi. Üçüncü aşama klinik denemelerinin erken sonuçları aşının etkinliğinin düşük olduğunu ortaya koyarken, piyasaları olumsuz etkiledi.

Amerikan ilaç şirketi Novavax da Kovid-19'a karşı İngiltere'de sürdürdüğü 3. faz aşı çalışmalarında yüzde 90'a yakın başarı sağladığını açıkladı.

Kovid-19 aşılarına ilişkin gelişmelerin yanı sıra, ABD’de çeşitli alım-satım platformlarında örgütlenen küçük yatırımcıların, hedge fonların açığa satış yaptıkları değeri düşük hisselere yüklü miktarlarda yatırım yaparak fiyatın aşırı yükselmesine neden olması sonrası alım-satım platformları, borsalara ilişkin düzenlemeler ve açığa satış işlemlerine yönelik tartışmalar da gündemdeki yerini korudu.

Bu hisselerden biri olan GameStop, son iki haftada yüzde 1000’in üzerinde değer kazanırken, son dönemde ilgi görmeyen telefon üreticileri Nokia ve BlackBerry ile sinema zinciri AMC'nin hisselerinde de kayda değer artış yaşanmıştı.

Hisse senetleri alım satımı yapılan platformlardan Robinhood ve Interactive Brokers, GameStop ve benzer şirketlerin hisselerinde yeni pozisyon alınmasına dün sınırlamalar getirirken, Robinhood, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, bugünden itibaren GameStop gibi hisselerin sınırlı alımına izin vermeyi planladıklarını ve durumu izlemeye devam edeceklerini açıkladı.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, kişisel gelirler geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,6 artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,2 azaldı.