New York borsası düşüşle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 3.876,18 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 azalarak 13.416,11 puandan işlem görmeye başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün Senato'daki sunumunun ardından toparlanmaya başlayan endeksler, bugün açılışta düşüş gösterdi.

Endekslerdeki aşağı yönlü harekette, Powell'ın "güvercin" yorumlarına rağmen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş etkili oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizleri, yüzde 1,42 seviyelerine tırmandı ve son bir yılın en yüksek seviyesini kaydetti.

Powell, Para Politikası Raporu'na ilişkin dün Senato'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yaptığı sunumda, mevcut faiz oranları ve varlık alımlarıyla Fed'in ABD ekonomisine sağladığı desteği sürdüreceğinin sinyalini vermişti. Ekonominin istihdam ve enflasyon hedeflerinden çok uzak olduğunu belirten Powell, önemli bir ilerlemenin sağlanmasının biraz zaman alabileceğini ifade etmişti.

Powell'ın açıklamaları piyasalardaki enflasyon endişelerini hafifletirken, ekonomik toparlanmanın düzensiz ve belirsiz olduğu vurgusu ise iyimserliği törpülemişti.

Fed Başkanı Powell, bugün de ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde sunum yapacak ve vekillerin sorularını yanıtlayacak.