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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmaları öncesi güne düşüşle başladı.

23.03.2021 - 17:02 | | AA
New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,26 azalışla 32.645,65 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,26 düşüşle 3.930,17 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 azalarak 13.367,33 puandan işlem görmeye başladı.

Tahvil faizlerindeki düşüşün etkisiyle dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, bugün açılışta Yellen ve Powell'ın konuşmaları öncesi negatif bir seyir izledi.

Powell'ın Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde bugün yapacağı sunumun dün yayımlanan metininde ekonomideki toparlanmanın beklenenden daha hızlı ilerlediği, ancak belirsizliklerin devam ettiği vurgulandı.

Powell, toparlanmanın tamamlanmaktan çok uzakta olduğunu ve Fed olarak ekonomiye ihtiyaç duyduğu desteği gerektiği sürece sağlamaya devam edeceklerini yineledi.

Yellen'ın sunum metninde de daha iyimser bir tablo çizilirken, 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin hayata geçmesiyle ekonomik büyüme ve tam istihdama dönüşün gelecek yıl görülebileceği belirtildi.

Tahvil faizlerinin seyri de piyasaların odağındaki yerini korurken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,65 civarında seyretti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, cari işlemler açığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen yıl yüzde 34,8 artışla 647,2 milyar dolara çıkarak 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler de piyasaların odağında olmaya devam ederken, ABD federal sağlık yetkilileri, İngiltere'de Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği Kovid-19 aşısının ABD'de yürütülen deney sonuçlarının, "zaman aşımına uğramış bilgiye" dayanıyor olabileceğini duyurdu.

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