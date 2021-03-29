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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,30 azalışla 32.973,71 puandan işlem gördü.

29.03.2021 - 17:35 | | AA
New York borsası düşüşle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 düşüşle 3.961,89 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 azalarak 13.104,58 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerleme ve ekonomik görünüme dair iyimserliğin etkisiyle geçen haftayı yükselişle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında bankacılık hisseleri öncülüğünde düşüş kaydetti.

Küresel bankaların bir fonun teminat tamamlama çağrısına uymayıp temerrütte düşmesi nedeniyle büyük zararlarla karşı karşıya kalmasının ardından, ABD'nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs ve JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 2'ye yakın düşerken, Morgan Stanley'nin hisseleri yüzde 3 değer kaybetti.

Tahvil faizlerinin seyri de piyasalar tarafından yakın bir şekilde takip edilirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,69 seviyelerinde seyretti.

Analistler, piyasalarda bu hafta, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'nin mart ayına ilişkin istihdam raporunun takip edileceğini belirtti.

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