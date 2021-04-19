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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

19.04.2021 - 17:03 | | AA
New York borsası düşüşle açıldı

 Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 azalışla 34.148,81 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,25 düşüşle 4.175,17 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 azalarak 13.980,52 puandan işlem görmeye başladı.

Geçen haftayı rekor seviyelerde tamamlayan endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde teknoloji hisseleri öncülüğünde aşağı yönlü bir seyir izledi.

Enflasyonun tahminlerden hızlı artabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşmaya mecbur kalabileceği endişeleri ile son dönemde yükseliş kaydeden ABD'nin 10 yıllık devlet tahvili faizleri de geçen hafta gösterdiği düşüş eğiliminin ardından yeniden yönünü yukarıya çevirdi.

Tahvil ihalelerinin başarıyla gerçekleştirilmesinin de etkisiyle geçen hafta yüzde 1,53 seviyelerine kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık devlet tahvili faizleri, yeniden yüzde 1,61 seviyelerine tırmandı.

Analistler, piyasalarda bu hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin yanı sıra şirketlerin ilk çeyrek bilançoları, imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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