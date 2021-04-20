New York borsası düşüşle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 düşüşle 4.152,80 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 azalarak 13.903,31 puandan işlem görmeye başladı. Yeni haftaya düşüşle başlayan endeksler, haftanın ikinci işlem gününde de negatif bir seyir izlemeye devam etti.

Geçen hafta kaydettiği düşüş eğiliminin ardından yeniden yükselişe geçen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,63 seviyelerine kadar çıktı.

Veri gündeminin zayıf olduğu bu hafta, şirketlerin ilk çeyrek bilançoları piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Procter&Gamble'ın (P&G) hisseleri, şirketin beklenenden iyi gelen bilançosuna rağmen yüzde 1'e yakın düştü. Johnson & Johnson (J&J) hisseleri beklenenden iyi gelen gelirin ardından yatay bir seyir izlerken, tahminlerin üzerinde zarar açıklayan United Airlines hisselerindeki kayıplar ise yüzde 6'yı aştı.

ABD'de 2 kişinin öldüğü sürücüsüz Tesla kazasının ardından şirketin hisseleri yüzde 2'nin üzerinde düşüş kaydetti.