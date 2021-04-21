New York borsası düşüşle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 düşüşle 4.130,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 azalarak 13.751,18 puandan işlem görmeye başladı.

Amerikan borsasında endeksler, 3'üncü işlem gününde de negatif bir seyir izlemeye devam etti.

Veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle genel olarak piyasalarda iç dinamikler öne çıkarken, Hindistan, Kanada ve Japonya gibi ülkelerde Kovid-19 vakalarındaki artış küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeleri artırarak risk iştahını olumsuz etkiledi.

Şirketlerin ilk çeyrek bilançoları piyasalar tarafından yakından takip edilirken, gelirindeki yükselişe rağmen bu yılın ilk çeyreğinde abone sayısı hedefini karşılayamayan Netflix'in hisseleri yüzde 7'nin üzerinde değer kaybetti.