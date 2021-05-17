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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

17.05.2021 - 16:47 | | AA
New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 azalışla 34.326,82 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,24 düşüşle 4.163,90 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,55 değer kaybıyla 13.356,52 puan oldu.

Geçen haftanın ikinci yarısındaki toparlanmaya karşın artan enflasyonist endişelerle haftalık bazda düşüş gösteren endeksler, yeni haftanın açılışında da negatif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, mayısta 2 puan azalışla 24,3'e gerileyerek beklenenden az düşüş gösterdi.

Analistler, piyasalarda bu hafta, Fed'in 27-28 Nisan'da gerçekleşen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

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