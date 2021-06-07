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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 26 puan ve yüzde 0,1 değer kaybıyla 34.726 puana geriledi.

07.06.2021 - 17:16 | | AA
New York borsası düşüşle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,2 azalışla 4.223 puanda ve Nasdaq endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 13.802 puanda seyrediyor.

Analistler, devam eden enflasyon baskısı ve güçlü istihdam verileri sonrası ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın "daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de toplumun faydasına olacağını" söylemesiyle New York borsasında satıcılı bir seyrin izlendiğini ifade etti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yaklaşık 2 baz puan yükselişle yüzde 1,57'ye çıkarken, dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 90,05 seviyesinde bulunuyor.

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