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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

14.06.2021 - 16:54 | | AA
New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 90 puan ve yüzde 0,26 değer kaybıyla 34.389 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,07 azalışla 4.244 puanda ve Nasdaq endeksi önceki kapanışın hemen altında 14.066 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararı öncesi yükseliş eğiliminde hareket eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, NATO Zirvesi'nden gelecek haber akışının piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

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