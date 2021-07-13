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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, beklentileri aşan haziran ayına ait enflasyon verisinin ardından güne düşüşle başladı.

13.07.2021 - 17:17 | | AA
New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalışla 34.973,02 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,14 düşüşle 4.378,70 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 azalarak 14.718,7 puan oldu.

Ekonomik aktiviteye yönelik iyimserlikle dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, ABD'de haziran ayına ait enflasyon verisinin açıklanmasının ardından negatif bir seyir izledi.

ABD'de enflasyon haziranda yüzde 5'in üzerine çıkarken 13 yılın en yüksek artışını kaydetti. Ülkede, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 5,4 artarak beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), tüketici fiyatlarındaki arışın muhtemelen geçici olacağını yinelerken analistler, yatırımcıların enflasyonun hızla yükselmesinden ve bunun da para politikasında yakında sıkılaşmaya yol açacağından endişe duyduğunu belirtti.

Beklentileri aşan enflasyon verisi ABD'li bankaların bugün açıklanmaya başlanan ikinci çeyrek bilançolarını da gölgede bıraktı.

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase ile Goldman Sachs bu yılın ikinci çeyreğinde net karlarını artırdı. JPMorgan Chase'in 2021'in ikinci çeyreğindeki net karı 11,95 milyar dolara çıkarken, Goldman Sachs'ın net karı 5,49 milyar dolara yükseldi.

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