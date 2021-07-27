Geri Dön
UzmanparaNew York borsası düşüşle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 170 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,49 azalışla 34.970,81 puana geriledi.

27.07.2021 - 17:24 | | AA
New York borsası düşüşle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 düşüşle 4.407,40 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 azalarak 14.803,9 puan oldu.

Dün günü rekor seviyelerde tamamlayan endeksler, bugün açıklanacak Apple, Microsoft ve Alphabet gibi ABD'li büyük teknoloji firmalarının bilançoları öncesi negatif bir seyir izledi.

Analistler, şirketlerin bilançolarının yanı sıra bugün başlayacak ve iki gün sürecek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının da yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri haziranda aylık yüzde 0,8 artışla beklentilerin altında yükseliş kaydetti.

S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi ise mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artarak rekor artış gösterdi.

Ayrıca, Uluslararası Para Fonu (IMF) bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 6 olarak korudu. Gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 4,4'ten yüzde 4,9'a yükselten IMF, geçici fiyat baskılarının daha kalıcı hale gelme riski olduğunu ve merkez bankalarının önleyici tedbirler alması gerekebileceğini belirtti.

GÜNCEL HABERLER

Yolcular fark etti şoför güzergah değiştirdi! Otobüste panik anları

Yolcular fark etti şoför güzergah değiştirdi! Otobüste panik anları

Son dakika! Tarihi geçmiş koronavirüs ilacı iddialarıyla ilgili açıklama

Son dakika! Tarihi geçmiş koronavirüs ilacı iddialarıyla ilgili açıklama

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

Bangladeş'te mülteci kampındaki heyelanda 5 Arakanlı Müslüman öldü

Bangladeş'te mülteci kampındaki heyelanda 5 Arakanlı Müslüman öldü

BM Özel Raportörü, Kovid-19 ölümlerinin arttığı Myanmar için ateşkes istedi

BM Özel Raportörü, Kovid-19 ölümlerinin arttığı Myanmar için ateşkes istedi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yolcular fark etti şoför güzergah değiştirdi! Otobüste panik anları

Yolcular fark etti şoför güzergah değiştirdi! Otobüste panik anları

Sıradaki Haber
Zam, ikramiye, 600 lira ek ödeme ve...

Zam, ikramiye, 600 lira ek ödeme ve...

Sıradaki Haber
Türk hekim gitti, gördü: İki dozla başardı

Türk hekim gitti, gördü: İki dozla başardı

Sıradaki Haber
Son dakika! Tarihi geçmiş koronavirüs ilacı iddialarıyla ilgili açıklama

Son dakika! Tarihi geçmiş koronavirüs ilacı iddialarıyla ilgili açıklama

Sıradaki Haber