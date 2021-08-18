Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaNew York borsası düşüşle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklanacak toplantı tutanakları öncesi güne düşüşle başladı.

18.08.2021 - 17:10 | | AA
New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,37 azalışla 35.212,90 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,25 kayıpla 4.437 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 azalarak 14.642 puan oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına dair endişelerin artması ve perakende satışların temmuzda beklenenden fazla düşmesiyle dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta da negatif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, konut başlangıçları, temmuzda yüzde 7 azalışla 1 milyon 534 bine inerek 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ülkede inşaat izinleri ise 3 aylık düşüşün ardından temmuzda aylık bazda yüzde 2,6 artışla 1 milyon 635 bine yükselerek beklentileri geride bıraktı.

Analistler, Fed'in bugün açıklanacak temmuz ayındaki son toplantısına ait tutanakların yatırımcıların odağında olacağını ve söz konusu tutanaklarda Fed'in para politikasında bir sonraki adımına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

haberlerhaberler
bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Dünyanın konuştuğu isim CNN TÜRK'te... "Taliban'ın değişeceğine inanmıyorum"

Dünyanın konuştuğu isim CNN TÜRK'te... "Taliban'ın değişeceğine inanmıyorum"

ABD tarih verdi! 20 Eylül'de başlıyor

ABD tarih verdi! 20 Eylül'de başlıyor

Rusya ve İran 'Afganistan'ı görüştü

Rusya ve İran 'Afganistan'ı görüştü

Gazeteci Emre Erciş'i vuran 2 şüpheli gözaltında

Gazeteci Emre Erciş'i vuran 2 şüpheli gözaltında

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akşam ezanı kaçta, oruç saat kaçta açılacak? Diyanet akşam ezanı ve imsak vakitleri

Akşam ezanı kaçta, oruç saat kaçta açılacak? Diyanet akşam ezanı ve imsak vakitleri

Sıradaki Haber
Tamamını kapsıyor! Yüzde 50 indirim...

Tamamını kapsıyor! Yüzde 50 indirim...

Sıradaki Haber
Taliban'dan Afgan kadına infaz

Taliban'dan Afgan kadına infaz

Sıradaki Haber
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 18 Ağustos Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 18 Ağustos Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Sıradaki Haber