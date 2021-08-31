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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 azalışla 35.361,90 puana geriledi.

31.08.2021 - 16:51 | | AA
New York borsası düşüşle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 azalarak 4.523,39 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 kayıpla 15.236,6 puan oldu.

Nasdaq ve S&P 500 endekslerinin dün günü rekorla tamamlamasının ardından endeksler, yeni günün açılışında negatif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 artarak rekor tazeledi. ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise haziranda yıllık bazda yüzde 19,1 artarak piyasa beklentilerini aştı.

Analistler, yatırımcıların cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisini beklediğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de piyasaların odağında olmaya devam ettiğini belirtti.

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