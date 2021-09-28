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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,29 azalışla 34.766,78 puana geriledi.

28.09.2021 - 17:23 | | AA
New York borsası düşüşle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,67 azalarak 4.413,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,05 kayıpla 14.812,5 puana düştü.

Artan enflasyon endişeleriyle yükseliş eğilimini sürdüren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün hazirandan bu yana ilk kez yüzde 1,50'nin üzerine çıkmasının ardından bugün yüzde 1,55 seviyelerinde seyretti.

Tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle teknoloji hisselerinde de düşüş kaydedildi. Piyasalarda bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'nun Bankacılık Komitesi'nde yapacağı konuşmaya çevrilirken, Powell'ın konuşmasında enflasyon baskılarının beklenenden uzun sürebileceği uyarısında bulunacağı bildirildi.

Öte yandan, ABD Kongresi'nin üyeleri olası bir hükümet kapanmasını ve iç borçlar nedeniyle temerrüde düşülmesini engellemek için mücadele verirken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yönelik bir mektup daha kaleme aldı.

Yellen, son mektubunda, Kongre'nin 18 Ekim'e kadar borç limitini yükseltmek veya askıya almak için harekete geçmemesi halinde Hazine'nin olağanüstü önlemlerinin tükeneceğini belirtti.

ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçi Partililer, dün borç limitinin Aralık 2022'ye kadar askıya alınmasını ve hükümetin kapanmasını önlemeyi amaçlayan yasa tasarısını engellemiş, 100 sandalyeli Senato'da Cumhuriyetçilerin engelini aşmak için gereken 60 oy sağlanamamıştı.

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