Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaNew York borsası düşüşle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

29.10.2021 - 16:53 | | AA
New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 azalışla 35.665,95 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,52 kayıpla 4.572,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,77 azalışla 15.329,5 puana düştü.

Endekslerdeki negatif seyirde, ABD'nin teknoloji devlerinden Apple ve Amazon'un beklentileri karşılayamayan bilançoları etkili oldu.

Apple ve Amazon, temmuz-eylül dönemine ait bilançolarını dün açıklamıştı. Apple'ın bu dönemde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 29 artışla 83,4 milyar dolara ulaşmasına rağmen piyasa beklentilerinin gerisinde kalmıştı.

Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, arz kısıtlarının şirkete 6 milyar dolara mal olduğunu belirterek, yine de güçlü bir performans sergilediklerini ifade etmişti.

Amerikalı e-ticaret devi Amazon da yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelirin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 110,8 milyar dolara ulaştığını bildirmiş ancak şirketin bu dönemde elde ettiği gelir piyasa beklentilerini karşılayamamıştı.

Söz konusu şirketlerin piyasaları hayal kırıklığına uğratan finansal sonuçlarının ardından Apple'ın hisseleri yüzde 3'e yakın, Amazon hisseleri ise yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de kişisel gelirler, eylülde aylık yüzde 1 azalarak beklenenden fazla düşüş gösterirken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD'de tüketici güveni yukarı yönlü revize edildi

ABD'de tüketici güveni yukarı yönlü revize edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM paylaşımı

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Bakan Kurum: Küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin öncü ülkesi olacağız

Bakan Kurum: Küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin öncü ülkesi olacağız

Son dakika... Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı! Kentte kayak keyfi

Son dakika... Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı! Kentte kayak keyfi

Sahilde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Sahilde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Ukrayna'dan Türkiye açıklaması! Fırsat olarak görüyor

Ukrayna'dan Türkiye açıklaması! Fırsat olarak görüyor

Lübnan, Rusya'dan Beyrut patlamasının uydu görüntülerini istedi

Lübnan, Rusya'dan Beyrut patlamasının uydu görüntülerini istedi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı! Kentte kayak keyfi

Son dakika... Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı! Kentte kayak keyfi

Sıradaki Haber
Emekli olacaklar dikkat! Değişti

Emekli olacaklar dikkat! Değişti

Sıradaki Haber
Elon Musk açıkladı: Yeniden üniversite okuyacak

Elon Musk açıkladı: Yeniden üniversite okuyacak

Sıradaki Haber
2022 yay burcu hangi ay, hangi gün doğmuştur? Yay burcu olası doğum tarihi

2022 yay burcu hangi ay, hangi gün doğmuştur? Yay burcu olası doğum tarihi

Sıradaki Haber