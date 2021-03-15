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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 120 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,39 artışla 32.907,76 puandan işlem gördü.

15.03.2021 - 17:15 | | AA
New York borsası karışık seyirle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,05 artarak 3.945,45 puandan, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,03 azalışla 13.315,81 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin yasalaşmasına karşın tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle geçen haftayı karışık bir seyirle tamamlayan endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde de karışık bir seyir izlemeye devam etti.

ABD'de tahvil faizlerinin seyri piyasaların odağındaki yerini korumaya devam etti. Geçen hafta cuma yüzde 1,64'e kadar tırmanarak Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 1,60'a kadar geriledi.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, martta 17,4 değeriyle Temmuz 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler, Fed'in 16-17 Mart'ta gerçekleşecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların yeni haftada piyasalar tarafından takip edileceğini bildirdi.

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