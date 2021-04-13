Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaNew York borsası karışık seyirle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri New York borsası karışık seyirle açıldı
ABONE OL

New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, ABD enflasyon verisinin ardından güne karışık seyirle başladı.

13.04.2021 - 17:13 | | AA
New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,26 azalışla 33.657,95 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,04 düşüşle 4.127,50 puandan, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,47 artarak 13.914,75 puandan işlem görmeye başladı.

Amerikan borsasında endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve beklenenden fazla artan mart ayı enflasyonunun ardından karışık bir seyir izledi.

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CD) ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), "kanda pıhtılaşma" yan etkisinin görüldüğü gerekçesiyle Johnson&Johnson aşısının kullanımının "önlem amaçlı" durdurulması çağrısında bulundu.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 2,6 artış gösterdi. Ülkede aylık enflasyon Ağustos 2012'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterirken, yıllık enflasyon da Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. TÜFE'nin aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 2,5 artması bekleniyordu.

Enflasyonun tahminlerden hızlı yükselebileceği endişeleriyle son dönemde artış gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,66 civarında seyretti.

GÜNCEL HABERLER

Uzmanlar yeni haritayı yorumladı: 10 kat artış var

Uzmanlar yeni haritayı yorumladı: 10 kat artış var

Son dakika: Yüz yüze eğitim açıklaması! MEB detayları madde madde paylaştı

Son dakika: Yüz yüze eğitim açıklaması! MEB detayları madde madde paylaştı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Son dakika... Yunan bakanın Ankara ziyareti ertelendi!

Son dakika... Yunan bakanın Ankara ziyareti ertelendi!

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uzmanlar yeni haritayı yorumladı: 10 kat artış var

Uzmanlar yeni haritayı yorumladı: 10 kat artış var

Sıradaki Haber
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Değişti, fiyatlar...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Değişti, fiyatlar...

Sıradaki Haber
Fransa'da ayrılıkçı tasarıya onay

Fransa'da ayrılıkçı tasarıya onay

Sıradaki Haber
Son dakika: Yüz yüze eğitim açıklaması! MEB detayları madde madde paylaştı

Son dakika: Yüz yüze eğitim açıklaması! MEB detayları madde madde paylaştı

Sıradaki Haber