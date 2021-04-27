Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaNew York borsası karışık seyirle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri New York borsası karışık seyirle açıldı
ABONE OL

New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 azalışla 33.921,05 puandan işlem gördü.

27.04.2021 - 17:20 | | AA
New York borsası karışık seyirle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,01 azalarak 4.189,00 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 artarak 14.158,78 puandan işlem görmeye başladı.

Analistler, piyasaların, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün başlayacak ve yarın sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantısı'ndan çıkacak kararları beklediğini belirtti.

Fed'in "güvercin" tutumunda herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmezken, karar metninde ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamada varlık alımlarının geleceğine dair ipuçlarının aranacağı aktarıldı.

Apple, Microsoft, Alphabet ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketlerinin bu hafta açıklanması beklenen ilk çeyrek bilançolarının da piyasaların odağında olacağı belirtilirken, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kârının bu yılın ilk çeyreğinde 438 milyon dolarla rekor seviyeye ulaştığı duyuruldu.

Tesla, şimdiye kadarki en yüksek araç üretimi ve teslimatını gerçekleştirirken, şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelirin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74 arttığı bildirildi. İlk çeyrekte elde ettiği rekor kara rağmen Tesla'nın hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

GÜNCEL HABERLER

Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor! Sayı 58'e yükseldi

Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor! Sayı 58'e yükseldi

Emine Erdoğan, sevgi evindeki çocukları ziyaret etti

Emine Erdoğan, sevgi evindeki çocukları ziyaret etti

Apple 'kabul edilemez' dedi! Rusya'dan şok

Apple 'kabul edilemez' dedi! Rusya'dan şok

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy cephe hattını ziyaret etti!

Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy cephe hattını ziyaret etti!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

27 Nisan bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? Son dakika vaka ve ölü sayısında son durum nedir?

27 Nisan bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? Son dakika vaka ve ölü sayısında son durum nedir?

Sıradaki Haber
Ücret indirimi ile ilgili flaş detay!

Ücret indirimi ile ilgili flaş detay!

Sıradaki Haber
COVID-19'un bulaşma ihtimalini azaltıyor

COVID-19'un bulaşma ihtimalini azaltıyor

Sıradaki Haber
Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor! Sayı 58'e yükseldi

Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor! Sayı 58'e yükseldi

Sıradaki Haber