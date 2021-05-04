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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,30 azalışla 34.010,39 puandan işlem gördü.

04.05.2021 - 17:15 | | AA
New York borsası karışık seyirle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 artışla 4.192,66 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 azalarak 13.794,88 puandan işlem görmeye başladı.

Endeksler açılışta karışık bir seyir izlerken, teknoloji hisselerindeki düşüş öne çıktı.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, dış ticaret açığı martta zirve yaptı. Ülkenin dış ticaret açığı, martta bir önceki aya göre yüzde 5,6 artışla 74,4 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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