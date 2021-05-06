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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,22 artışla 34.306,29 puandan işlem  gördü.

06.05.2021 - 17:22 | | AA
New York borsası karışık seyirle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 düşüşle 4.164,80 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 0,33 azalarak 13.537,67 puandan işlem görmeye başladı.

Hafta başından bu yana karışık bir seyir izleyen endeksler, iyi gelen  ekonomik verilere rağmen bugün de bu seyri sürdürdü.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvuruları  beklenenden fazla düştü. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların  sayısı, 1 Mayıs ile biten haftada 498 bine gerileyerek Mart 2020'den bu yana  kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Ayrıca, ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği de 2021'in ilk  çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,4 artarak beklentinin üzerinde  yükseliş kaydetti.

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