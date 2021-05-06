New York borsası karışık seyirle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 düşüşle 4.164,80 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 azalarak 13.537,67 puandan işlem görmeye başladı.

Hafta başından bu yana karışık bir seyir izleyen endeksler, iyi gelen ekonomik verilere rağmen bugün de bu seyri sürdürdü.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Mayıs ile biten haftada 498 bine gerileyerek Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Ayrıca, ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği de 2021'in ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,4 artarak beklentinin üzerinde yükseliş kaydetti.