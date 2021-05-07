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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, beklenenden zayıf gelen istihdam verisinin ardından haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

07.05.2021 - 17:03 | | AA
New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,22 azalışla 34.474,06 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 artışla 4.202,80 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 artarak 13.698,12 puandan işlem görmeye başladı.

Dün iyi gelen ekonomik veriler ve toparlanmaya ilişkin iyimserliğin etkisiyle günü yükselişle tamamlayan endeksler, beklenenden zayıf gelen nisan ayı istihdam raporunun ardından karışık bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, nisanda 266 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 6'dan yüzde 6,1'e tırmandı. Ülkede tarım dışı istihdamın nisanda 978 bin kişi artması, işsizlik oranın ise yüzde 6'dan yüzde 5,8'e gerilemesi bekleniyordu.

Piyasaları hayal kırıklığına uğratan işsizlik verisinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,52 seviyelerine kadar geriledi. Tahvil faizlerindeki düşüş eğiliminin etkisiyle teknoloji hisseleri yükseliş gösterdi.

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