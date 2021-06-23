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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

23.06.2021 - 17:14 | | AA
New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 39,20 puan ve yüzde 0,12 düşüşle 33.911 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 artışla 4.251 puanda ve Nasdaq endeksi önceki kapanışın yüzde 0,31 üzerinde 14.299 puanda seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de cari işlemler açığı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 11,8 artarak 195,7 milyar dolar oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün enflasyon ve faiz artırımı konusunda verdiği mesajların "güvercin" algılandığını ve pay piyasalarını desteklediğini ifade ederek, Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

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