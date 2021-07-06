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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

06.07.2021 - 17:15 | | AA
New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 azalışla 34.723,65 puana düştü. S&P 500 endeksi yüzde 0,03 azalarak 4.350,98 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,30 artışla 14.683,5 puana çıktı.

Bağımsızlık Günü nedeniyle dün kapalı olan ABD borsaları, yeni haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izledi.

Analistler, bu hafta, ABD Merkez Bankasının (Fed) 15-16 Haziran'da gerçekleşen son toplantısına ait tutanakların yatırımcıların odağında olacağını ve söz konusu tutanaklarda para politikasının geleceğine ışık tutabilecek ipuçlarının aranacağını belirtti.

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