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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

12.07.2021 - 17:04 | | AA
New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,35 azalışla 34.748,96 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 azalarak 4.364,20 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,37 artışla 14.755,7 puana çıktı.

Geçen haftanın son işlem gününü rekorlarla tamamlayan endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izledi.

Analistler, ABD'de bu hafta, yarın açıklanacak haziran ayına ait enflasyon verisi ve çarşamba ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın kongrede yapacağı sunumun yanı sıra JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo ve Morgan Stanley gibi büyük bankaların 2'nci çeyrek bilançolarının yatırımcıların odağında olacağını belirtti.

Öte yandan, geçen hafta yüzde 1,25'e kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,34 civarında seyretti.

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