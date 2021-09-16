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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, ekonomik verilerden gelen farklı sinyaller sonrası güne karışık seyirle başladı.

16.09.2021 - 17:29 | | AA
New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,31 artarak 34.922,83 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 azalarak 4.478,90 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 kayıpla 15.119,2 puan oldu.

İyi gelen ekonomik verilerin etkisiyle dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, ekonomik toparlanmanın hızı ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bir sonraki adımının ne olacağı konusundaki belirsizliğin etkisiyle açılışta karışık bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan veriler, ekonomiye ilişkin karışık sinyaller verdi. Ülkede perakende satışlar ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarak beklenmedik yükseliş gösterdi. Analistler, son verinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının yayılmasının tüketici harcamalarını yavaşlatacağına ilişkin endişeleri hafiflettiğini belirtti.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi de eylülde piyasa beklentilerinin aksine 30,7 seviyesine yükseldi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 11 Eylül ile biten haftada 332 bine çıkarak yeniden yükseliş kaydetti. İşsizlik maaşı başvuruları, bir önceki hafta Kovid-19 salgını döneminin en düşük seviyesine gerilemişti.

Analistler, yatırımcıların Fed'in gelecek hafta gerçekleşecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararları beklediğini belirtti.

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