Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaNew York borsası karışık seyirle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

27.09.2021 - 17:28 | | AA
New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,17 artarak 34.739,27 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,30 azalarak 4.442,12 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,62 kayıpla 14.954,18 puana düştü.

Çin'de emlak devi Evergrande'ın borç krizine ilişkin belirsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantı endişeleri ve para politikası belirsizliklerinin etkisiyle geçen hafta karışık bir seyir izleyen endeksler, yeni haftanın açılışında da benzer bir seyir gösterdi.

Enerji ve bankacılık hisseleri artış kaydederken, teknoloji hisseleri değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de enflasyon endişelerinin etkisiyle yüzde 1,5'in üzerine çıkarak hazirandan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler, yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu'nda yapacağı konuşmanın piyasaların odağında olacağını belirtti.

Hafta boyunca Fed yetkililerin yapacağı konuşmalarda varlık alımlarını azaltma zamanlamasına yönelik daha fazla ipucu aranacağına işaret eden analistler, federal hükümete 3 Aralık'a kadar finansman sağlayacak ve ülkenin borçlanma limitini 2022'nin sonuna kadar askıya alacak bütçe tasarısına ilişkin gelişmelerin de takip edileceğini kaydetti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, ağustosta aylık yüzde 1,8 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Niğde'ye getirildi! Bu koltuk diğerlerinden çok başka

Niğde'ye getirildi! Bu koltuk diğerlerinden çok başka

İsrail, İran'ın nükleer programının "kritik seviyeye" ulaştığını iddia etti

İsrail, İran'ın nükleer programının "kritik seviyeye" ulaştığını iddia etti

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Niğde'ye getirildi! Bu koltuk diğerlerinden çok başka

Niğde'ye getirildi! Bu koltuk diğerlerinden çok başka

İsrail, İran'ın nükleer programının "kritik seviyeye" ulaştığını iddia etti

İsrail, İran'ın nükleer programının "kritik seviyeye" ulaştığını iddia etti

'Arazi' tartışması kanlı bitti: 2 ölü

'Arazi' tartışması kanlı bitti: 2 ölü

NATO, Çin'den nükleer silahlar konusunda şeffaflık istiyor

NATO, Çin'den nükleer silahlar konusunda şeffaflık istiyor

Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi

Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Niğde'ye getirildi! Bu koltuk diğerlerinden çok başka

Niğde'ye getirildi! Bu koltuk diğerlerinden çok başka

Sıradaki Haber
İşçi-işveren herkesi ilgilendiriyor! Çocuk başına 1788 lira...

İşçi-işveren herkesi ilgilendiriyor! Çocuk başına 1788 lira...

Sıradaki Haber
Binlerce ilan verildi! İş dünyası stajyer arıyor...

Binlerce ilan verildi! İş dünyası stajyer arıyor...

Sıradaki Haber
'Arazi' tartışması kanlı bitti: 2 ölü

'Arazi' tartışması kanlı bitti: 2 ölü

Sıradaki Haber