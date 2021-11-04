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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararlarının ardından güne karışık seyirle başladı.

04.11.2021 - 17:20 | | AA
New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 azalışla 36.128,78 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 artışla 4.663,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 kazançla 15.829,9 puana yükseldi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkan kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası dün rekor seviyelere yükselen endeksler, bugün açılışta karışık bir seyir izledi.

Fed, dün beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında bu ayın sonu itibarıyla 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmuştu.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, varlık alımlarının gelecek yılın ortasında sona ermesinin beklendiğini belirterek, azaltım hızını değiştirmek zorunda kalmaları halinde şeffaf olacaklarını ve piyasaları şaşırtmayacaklarını söylemişti.

Bankanın varlık alımlarını azaltmaya başlama kararının, faiz oranlarına ilişkin politikasıyla ilgili doğrudan sinyal vermediğini vurgulayan Powell, "Faiz oranlarının artırılması konusunda sabırlı olabileceğimizi düşünüyoruz. Enflasyondaki gelişmelere bir yanıt verilmesi gerekirse tereddüt etmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Ekim ile biten haftada 269 bine inerek düşüş göstermeye devam etti ve Kovid-19 salgını döneminin en düşük seviyesine geriledi.

Ülkede dış ticaret açığı ise eylülde aylık bazda yüzde 11,2 artışla 80,9 milyar dolara yükselerek yeni zirveye ulaştı. ABD'nin ihracatı eylülde yüzde 3 azalışla 207,6 milyar dolara gerilerken, ithalatı yüzde 0,6 artışla 288,5 milyar dolara çıktı.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği ise bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 azalarak beklentilerin üzerinde düşüş gösterirken, birim emek maliyeti yüzde 8,3 artışla beklentileri aştı.

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