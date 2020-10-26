New York borsası nasıl açıldı?

Açılışta Dow Jones endeksi, 290 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,05 azalışla 28.038,25 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,96 düşüşle 3.432 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 azalışla 11.453,71 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgının etkileriyle mücadeleye yönelik ekonomik destek paketine dair belirsizlik etkili oldu.

Kovid-19 vaka sayılarındaki artış başta Avrupa olmak üzere sıkı tedbirlerin yeniden uygulanmasını gündeme getirirken, ABD'de cuma ve cumartesi günlük yeni vaka sayısı 80 bini geçti.

Ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerde ise Beyaz Saray yönetimi ile Demokratlar arasında henüz bir anlaşmaya varılamaması piyasaları endişelendirmeye devam etti.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, katıldığı bir televizyon programında, ekonomik destek paketine ilişkin görüşmelerin yavaşladığını ancak hala devam ettiğini söyledi.

Analistler, yeni haftada ABD'deki seçim süreci ve ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler ile ülkenin perşembe günü açıklanacak 3. çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini bildirdi.