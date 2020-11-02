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02.11.2020 - 18:06 | | AA

New York borsası nasıl açıldı?

New York borsası, ABD'de yarın gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası nasıl açıldı?
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Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,34 artışla 26.856,79 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,29 yükselişle 3.312 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 artarak 11.013,73 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar ve ABD başkanlık seçimleri öncesinde yeni bir ekonomik destek paketinin hayata geçirilmesine dair umutların son bulmasıyla geçen haftayı düşüşle tamamlayan endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izledi.

ABD'de yarın gerçekleştirilecek başkanlık seçimi piyasaların odağında yer alırken, Kovid-19 salgını nedeniyle 80 milyona yakın kişinin postayla oy kullanacak olması, kullanılan posta oylarının sayım sürecindeki farklılıklar ve seçim sonuçlarının 3 Kasım gecesi netleşmeme ihtimali gibi nedenlerden dolayı ülkeyi, yakın tarihinin en zorlu seçim süreci bekliyor.

Ülkede ulusal bazda yapılan tüm önemli anketleri derleyen analiz sitesi Real Clear Politics'e göre, ulusal çaptaki anketlerde, Demokrat Joe Biden, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yaklaşık 7 puan önünde görünüyor.

Başkanlık seçimlerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı ile cuma günü yayımlanacak ekim ayına ait istihdam raporu da piyasaların bu hafta takip edeceği başlıklar arasında yer alıyor.

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