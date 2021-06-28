Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaNew York borsası rekorla açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri New York borsası rekorla açıldı

New York borsası rekorla açıldı

New York borsası, haftaya rekorla başladı.

28.06.2021 - 17:10 | | AA
New York borsası rekorla açıldı

Açılışta Nasdaq endeksi, 83 puan ve yüzde 0,60 değer kazancıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 14.450 puana çıktı.

Öte yandan, S&P 500 endeksi 4.288 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından bu seviyeden gelen kar satışlarıyla kazançlarını koruyamadı ve şu sıralarda yüzde 0,06 azalışla 4.277 puandan işlem görüyor. Dow Jones endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,44 altında 34.286 puanda seyrediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni varyantlarla birlikte vaka sayısındaki artışın risk algısını artırarak küresel pay piyasalarını baskıladığını ancak teknoloji şirketi ağırlıklı Nasdaq endeksinin pozitif ayrıştığını söyledi.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 3 baz puan azalarak yüzde 1,49'a gerilerken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 91,9'a çıktı.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek açıklamaların gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

GÜNCEL HABERLER

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Hindistan'da düğünden dönenleri taşıyan kamyonet devrildi: 9 ölü

Hindistan'da düğünden dönenleri taşıyan kamyonet devrildi: 9 ölü

Son dakika: 28 Haziran koronavirüs tablosu belli oldu! İşte günlük vaka sayısı...

Son dakika: 28 Haziran koronavirüs tablosu belli oldu! İşte günlük vaka sayısı...

Hamas lideri Heniyye'den İsrail açıklaması

Hamas lideri Heniyye'den İsrail açıklaması

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

SON DAKİKA: 28 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de son 24 saatteki vaka ve ölü sayısı paylaşıldı...

SON DAKİKA: 28 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de son 24 saatteki vaka ve ölü sayısı paylaşıldı...

Sıradaki Haber
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! İndirim geldi

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! İndirim geldi

Sıradaki Haber
Rus paralı askerler katliam yaptı!

Rus paralı askerler katliam yaptı!

Sıradaki Haber
Son dakika: 28 Haziran koronavirüs tablosu belli oldu! İşte günlük vaka sayısı...

Son dakika: 28 Haziran koronavirüs tablosu belli oldu! İşte günlük vaka sayısı...

Sıradaki Haber