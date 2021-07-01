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New York borsası rekorla açıldı

New York borsası, güne rekorla başladı.

01.07.2021 - 17:03 | | AA
New York borsası rekorla açıldı

Açılışta S&P 500 endeksi yüzde 0,22 değer kazancıyla 4.307 puana çıkarak rekor kırdı. Dow Jones endeksi 82 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 34.582 puana yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,08 primle 14.513 puanda seyrediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Delta" varyantına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu, kullanımdaki bazı aşıların söz konusu varyanta karşı etkili olduğuna ilişkin haber akışının pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 364 seviyesinde gerçekleşirken, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 62,1'e geriledi.

Analistler, makro ekonomik verilerdeki ılımlı seyir sonrası pay piyasalarında sınırlı da olsa alış ağırlıklı seyrin hakim olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin izlenmeye devam edileceğini bildirdi.

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