CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri New York borsası yatay seyirle açıldı
03.12.2020 - 17:59 | | AA

New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, güne yatay seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 artışla 29.917,06 puandan işlem gördü.

New York borsası yatay seyirle açıldı
ABONE OL

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 yükselişle 3.670,09 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 artarak 12.373,51 puandan işlem görmeye başladı.

Analistler, piyasaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler, salgının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi beklenen destek paketine dair haber akışı ve ekonomik verileri takip ettiğini bildirdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'a ekonomik destek paketine ilişkin görüşme çağrısında bulunarak hafta başında önerilen 908 milyar dolarlık planın görüşmelerin temelini oluşturabileceğine işaret etti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Kasım ile biten haftada 712 bin seviyesine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Deprem mi oldu, en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

Son dakika! Deprem mi oldu, en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyanın konuştuğu iki Türk'e özel tebrik

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyanın konuştuğu iki Türk'e özel tebrik

Sıradaki Haber