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05.01.2021 - 17:57 | | AA

New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, güne yatay seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 artışla 30.238,66 puandan işlem gördü.

New York borsası yatay seyirle açıldı
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S&P 500 endeksi yüzde 0,04 yükselişle 3.702 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 azalışla 12.689,99 puandan işlem görmeye başladı.

Endeksler, Georgia'da bugün yapılacak ikinci tur Senato seçimleri öncesi yatak bir seyir izledi.

ABD Senatosunda Georgia eyaletine ait iki koltuk için yapılacak ikinci tur seçimler, Senato'da çoğunluğun hangi tarafta kalacağını ve ülke siyasetindeki dengeleri belirleyecek.

Analistler, seçim sonucunda Senato'da çoğunluğun Demokratlara geçmesi halinde daha fazla mali teşvikin yolunun açılabileceğini ancak bu durumun aynı zamanda daha fazla vergi düzenlemesinin de hayata geçirilebileceği anlamına geldiğini belirtiyor.

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