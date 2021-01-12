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12.01.2021 - 18:04 | | AA

New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

New York borsası yatay seyirle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 artışla 31.023,57 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,09 yükselişle 3.803 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 artarak 13.067,75 puandan işlem görmeye başladı.

ABD'deki politik gelişmeler piyasaların odağındaki yerini korurken, ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın, 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından hayata geçirmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin beklentiler artış gösterdi.

Geçen hafta "trilyon dolar" büyüklüğünde ekonomik destek paketi sözü veren Biden'ın, 14 Ocak Perşembe günü söz konusu ekonomik destek paketine ilişkin detayları açıklaması bekleniyor.

Analistler, JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo gibi bankaların bu hafta açıklanması beklenen dördüncü çeyrek bilançolarının da takip edileceğini belirtiyor.

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