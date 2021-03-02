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02.03.2021 - 17:57 | | AA

New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, güne yatay seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,02 artarak 31.542,83 puandan işlem gördü.

New York borsası yatay seyirle açıldı
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S&P 500 endeksi yüzde 0,07 azalışla 3.899,20 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 düşüşle 13.546,34 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin iyimserlik, tahvil faizlerindeki düşüş ve ekonomik normalleşme beklentileriyle dün yükseliş gösteren endeksler, bugün açılışta yatay bir seyir izledi.

Kovid-19 aşısına dair gelişmeler piyasalar tarafından yakından takip edilirken, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA), Johnson&Johnson firmasının Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının acil durum kullanımını onaylamasının ardından 3,9 milyon doz aşı dağıtıma çıktı.

Geçen hafta hızlı yükselişi ile tedirginliğe neden olan tahvil faizlerindeki gerileme de piyasalarda olumlu karşılandı. Geçen hafta yüzde 1,6'nın üzerine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, 1,4 seviyesinde dengelendi.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek için istediği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşüleceği bildirildi.

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